الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«حظر تجول» يحصد 4 جوائز فى مسابقة الفيلم المصرى

فيلم حظر تجوّل
فيلم حظر تجوّل

يستمر فيلم "حظر تجوّل" للمخرج أمير رمسيس في حصد الجوائز من المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، ليحصد مؤخرًا 4 جوائز في مسابقة الفيلم المصري من جمعية كتاب ونقاد السينما، وهي جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، وجائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد النجم محمود الليثي.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من حصوله على 4 جوائز في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 69 وهي جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، جائزة الأبداع الفني للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

كما يشارك فيلم حظر تجوّل حاليًا في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في الفترة ما بين 11 وحتى 20 يونيو، ضمن برنامج The Belt and The Road، وحصل الفيلم على جائزة الجمهور بقيمة 25 ألف كرون سويدي، في آخر منافساته بمهرجان مالمو للسينما العربية. 

وجدير بالذكر أن المهرجان هو أحد المهرجانات الخمسة عشرة الكبرى المعتمدة من اتحاد المنتجين الدوليين الـ Fiapf.

وكان الفيلم قد نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظى على عروض كاملة العدد، كما حازت نجمته إلهام شاهين بجائزة احسن ممثلة عن دورها في الفيلم، كما في مهرجان القدس للسينما العربية، وعُرض لأول مرة في الهند في مهرجان بيون السينمائي الدولي.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم  الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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