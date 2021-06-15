نادى نجيب: توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب الأيام المقبلة، تأثرًا بالبورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الذهب بدأت في الارتفاع اليوم، وسجلت سعرًا يبدأ من عيار 18 سجل 686 جنيهًا، وسجل سعر عيار 21 800 جنيه، وسجل عيار 24، 915 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6400 جنيه، وسجلت الأونصة الذهب 1865 دولارًا.

وكشف عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، عن أن هناك توقعات بارتفاع الأوقية العالمية حتى 1909 دولارات بسبب حركة الفائدة والتضخم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب المحلية بمستويات ملحوظة على جميع الأعيرة.

صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة

وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 2.162 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% قياسًا على نفس الفترة من العام الماضى.

وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات، عن تصدير الذهب والحلى والأحجار الكريمة لـ 30 دولة من بينها 7 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة من يناير- أغسطس من العام الماضى تضمنت (كينيا-كرواتيا- روسيا الاتحادية - التشيك - النمسا - تشاد - مدغشقر).

وسيطرت 5 دول على 99.2% من قيمة صادرات الذهب والحلى والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة من يناير-أغسطس 2020، بقيمة 2.145 مليار دولار.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 69% من إجمالى صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.495 مليار دولار فى مقابل 823 مليون دولار بنمو 82%. وجاءت كندا فى المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصرى مستحوذة على 23.7% من إجمالى الصادرات بقيمة 513 مليون دولار فى مقابل 377 مليون دولار بارتفاع 36%.