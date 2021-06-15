تسيير 3 رحلات أسبوعية من دبي إلى مطار شرم الشيخ

قال إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، إن مطار شرم الشيخ أصبح الوجهة الثانية للشركة فى مصر بعد مطار برج العرب الدولي، بعد إعلان التعاون بين مطار شرم الشيخ الدولى وشركة Fly Dubai.

وأضاف أنه من المقرر أن تسير الشركة Fly Dubai ثلاث رحلات أسبوعيًا لمطار شرم الشيخ الدولي حتى نهاية الشهر الجاري.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة الذى يعد تقليد دولي للترحيب بقدوم أول رحلة وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية وتسهيل كافة إجراءات الوصول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة فى المطار للحفاظ على سلامة وصحة الركاب.