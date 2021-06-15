الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الدقهلية»: حجم الربط 450 مليون جنيه شهريًا

السيد دائرة
السيد دائرة

أكد السيد دايره مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، أن حجم الربط السلعي في المحافظة يتراوح من 400 لـ450 مليون جنيه شهريًا، ما بين صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز لنحو 1750 بطاقة تموين تضم 5 ملايين و50 ألف مستفيد.

وقال «دايره» على هامش جولة تفقدية لمسؤولي وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم تطوير وتحويل نحو 27 مكتب تموين لمراكز خدمة مطورة في محافظة الدقهلية بقيمة إجمالية تصل لـ39 مليون جنيه، إضافة لتحويل 7 مكاتب تموينية لمراكز خدمة مطورة أخرى بقيمة إجمالية تصل لـ14 مليون جنيه، قبل حلول شهر أكتوبر.

وأضاف أنه مستهدف تحويل جميع المخابز البلدية المدعمة في الدقهلية والبالغ عددها 1803 مخبز من سولار إلى غاز طبيعي ضمن خطة الدولة في توفير الوقود، موضحًا أنه تم تحويل 300 مخبز بالفعل من سولار لغاز، كما يتم حاليا توصل الغاز الطبيعي لعدد 67 مخبز بلدي مدعم.

وتابع أنه بحلول نهاية العام الحالي سيتم توصيل الغاز الطبيعي لـ800 مخبز من إجمالي المخابز البلدية في المحافظة، واستكمال باقي المخابز قبل نهاية الربع الأول من 2022، لافتًا إلى أن شركة الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول، وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يقومان حاليا بإدخال وصلات ربط المخابز بمواسير الغاز الطبيعي في 6 مراكز هي المنصورة، طلخا، نبروه، السنبلاوين، أجا، ميت غمر.

وأوضح أن المخابز البلدية المدعمة تستهلك يوميًا 1500 طن دقيق لإنتاج 17 مليون رغيف بلدي يوميًا للمواطنين من خلال بطاقات الخبز المدعم.

وأشار إلى أن عدد منافذ جمعيتي في الدقهلية يصل لـ420 منفذ جمعيتي في الدقهلية وتعد من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية في عدد المنافذ التي توجد بها مشروع جمعيتي، موضحًا أنه تم تطبيق منظومة التحول الرقمي في عدد 22 مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة في الدقهلية.

أخبار التموين إدارة التموين المخابز البلدية أصحاب البطاقات التموينية تموين الدقهلية

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