الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 30 حالة تعد على ترعة الحمام بمطروح (صور)

ترعة الحمام
ترعة الحمام

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع هيئة الرى والموارد المائية وقوات الشرطة المدنية ومجلس مدينة الحمام  حملة مكبرة لضبط وازالة التعديات على ترعة الحمام والوصلات الخلسة بها .

أسفرت الحملة عن ضبط 30 حالة تعد وإزالة  20 ماكينة ري و 40 خرطوم تم رصدها  على مسار ترعة الحمام وتم التعامل معها جميعها وإزالتها .

وأكد الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن الحملات التى يتم شنها باستمرار نجحت فى تحقيق الهدف منها وهو تقليل كميات مياه الشرب المهدرة.

وشدد على استمرار تنظيم هذه الحملات والتى بدأت عملها منذ شهر أبريل الماضى مؤكدا علي انها مستمر فى الشهور القادمة وخاصة مع إستقبال موسم الصيف وزيادة معدلات استهلاك المياة بالتزامن مع ازدياد اعداد المصطافين القادمين الى مدينة مرسى مطروح .

وقدم رئيس شركة مياه مطروح الشكر إلى جميع الجهات التنفيذية والأمنية لتعاونهم مع الشركة فى نجاح الحملات، مطالبا المواطنين بالتوقف عن هذه الممارسات لعدم الضرر بالصالح العام والخدمة المقدمة من الشركة لباقى المواطنين نظرا لتاثير هذه الوصلات على كميات المياة وتوفيرها للمواطنين بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات .

جاء ذلك استمرارا لسلسلة الحملات التى تشنها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح للتصدى للتعديات على خطوط مياه الشرب الناقلة .

ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
ترعة الحمام
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مطروح مياة مطروح إزالة التعديات ترعة الحمام حملة مكبرة

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