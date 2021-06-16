أهم المعلومات عن مطار برنيس الدولي قبل تشغيله (انفوجراف)

يعد مطار برنيس الدولي من أهم المطارات المصرية التي تسعي وزارة الطيران المدني لتشغيلها رسمياً خلال الفترة المقبلة، بعد أن استقبل أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ويرصد «الدستور» 14 معلومة عن مطار برنيس الدولي:

تم تحويله من مطار عسكري لمدني وبعد الانتهاء من تجهيزه للتشغيل الشركة باختيار الكادر الإداري لإدارة المطار. افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى في شهر يناير الماضي لدفع عجلة الاستثمار في المنطقة. صمم المطار في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات. يساعد في دفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الواعدة الرابطة بين مدينة مرسى علم ومنطقة الشلاتين جنوب محافظة البحرالأحمر، لتكون منطقة سياحية من الطراز الأول، وتكون مستقبل مصر السياحي. يعتبر ضمن الخمسة مطارات التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة النقل الجوي. من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة نظرا لتميز موقعة على ساحل البحر الأحمر.

يحتوي على ممر بطول ٣٦٥٠ مترًا وعرض ٦٠ مترًا، وترمك مدني. يسع نحو ٨ طائرات وصالة ركاب بسعة ٦٠٠ راكب في الساعة. به برج للمراقبة بارتفاع ٥٨ مترًا، و٤٧ منشأً فنيًّا واداريًّا وخدميًّا. بلغت تكلفته الإجمالية ٢,٣١٠ مليار جنيه. تم تزويده بأحدث أنظمة التأمين ومعايير الأمان العالمية. يحتوي على أحدث كاميرات المراقبة وأنظمة كشف X-Ray فضلاً عن التفتيش اليدوي. يحتوي نظام للتحكم بالدخول وأنظمة مراقبة بالكاميرات وخدمة الكشف عن الحقائب، أجهزة التامين تحتوي على عدد من أجهزة «X-RAY» لتفتيش الحقائب، إضافة إلى كاميرات أمنية داخل الصالات بالإضافة إلى بوابة معدنية لتفتيش الركاب.