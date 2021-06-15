«التضامن»: بناء قدرات 2670 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق برنامج «وعي» في 27 فبراير 2020 بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة تجاه 12 قضية مجتمعية وهي: التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الأسرية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أنه تم بناء قدرات 2670 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 250 فصلًا لمحـو الأمية بالتعـاون مع مبادرة "لا أمية مع تكافل".

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بصدد تزويد الرائدات بتابلت، للعمل على التوعية ورصد التغير المجتمعي على الأسر التي تم التعامل معها، والتغيير الذى يطرأ في معتقدات واتجاهات وسلوكيات هذه الأسر، وكذلك دراسة حالة الأسر، مؤكدة أن التغيير المجتمعي مستمر ومتدرج، لافتة إلى أن ذلك يأتي فى إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الوزارة على مستوى خدماتها وبرامجها، كما أنه سيتم وضع زيادة مالية على الأبحاث والاستمارات التي يقمن بها، ففي حال مراجعة بحث متعلق باستمارة «تكافل وكرامة»، ستتم إتاحتها موارد بجانب مرتبها.

وأشارت إلى أن هناك معايير لاختيار الرائدات الاجتماعيات وهى:

أن تمتلك مهارة التواصل مع الآخرين.

على قدر جيد من الثقافة.

أن تنتمى للمجتمع المحلى الذي تعمل به.

ألا تقل السن عن 21 عامًا.

أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.

حسنة السير والسلوك.

تتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها.

أن تكون لائقة طبيًا.

أن تتمتع بشخصية قيادية.

تتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.

ضرورة أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار.