الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

رشا كليب: تنسيقية شباب الأحزاب أصبحت نموذج رائد في الحياة السياسية

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

قالت  النائبة رشا كليب،  عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  إن تجربتي بالتنسيقية تجربة مختلفة، جعلتني متميزة في كافة الممارسات السياسية والمجتمعية علي الأرض، جعلت قضايا الوطن وحماية أمنها القومي أولي أولوياتي.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب قائلة: “أظن أنني من خلال التنسيقية أصبحت أمل ونموذج وصوت للعديد من الشباب والفتيات المهمومين بقضايا الوطن، لم تهتم التنسيقية فقط بما يمتلكه أعضائها من خبرات ومعارف ولكن تحرص بإستمرار علي مد أعضائها بالتدريب والتثقيف اللازمين لمواكبة كافة التطورات في مختلف المجالات، فضلًا عن عمليات التقييم المستمر للأعضاء". 

وتابعت "كليب": "التنسيقية أصبحت النموذج الرائد المتميز في تحويل الحالة السياسية في مصر من مرحلة الأقوال إلي الأفعال الحقيقية الفعّالة علي أرض الواقع".

وهنأ عدد من رؤساء الأحزاب شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 3سنوات علي تأسيسها.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".

ونظمت التنسيقية صالونها السياسي، مساء أمس الأول السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء" وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب.

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