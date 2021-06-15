الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة علاقات أسرية توضح طريقة نسيان شريك الحياة السابق

نسيان الشريك السابق
نسيان الشريك السابق

يعانى كثيرون بعد انتهاء العلاقات مع شريك حياتهم بسبب عدم قدرتهم على النسيان، لذلك تتحدث اليوم لـ«الدستور» منة فتحى خبيرة العلاقات الأسرية عن كيفية تخطي ونسيان شخص لشريكه السابق.

وقالت «منة» إنه إذا كان الشخص يفكر باستمرار في شريكه السابق فبالتأكيد لن ينساه، يجب محاولة إلهاء نفسه عبر التفكير في أمور أخرى وتفادي تذكر اللحظات التي قضوها معاً، وعدم الاحتفاظ  بأغراضه وبالهدايا التي كانوا يتبادلونها هذه الأشياء كلها ستذكره به وستجعل نسيانه أمر صعب لذلك يجب التخلص منها كلها.

وأضافت: «من الأسباب الأساسية التي ستقف عقبة أمام نسيان شخص هو عدم وجود ارادة حقيقية لذلك فاذا كان قرار النسيان نهائي وبدأ الشخص بالتفكير في مستقبله سيرى الفرق سريعا، ولأن الشريك كان هو أول شخص يتم اللجوء إليه عندما يحدث شيء أو أي مشكلة، لذلك يجب أن يكون هناك بديل عنه مثل صديق مقرب لتفادي الشعور بالوحدة».

عدم المراقبة:

إذا كان الشخص يقوم بمراقبة الشريك على وسائل التواصل الاجتماعي أو يتتبع أخباره من أي جهة، يجب أن يوقف كل ذلك على الفور  فهذه الخطوة تصعب نسيانه فضلا عن شعوره بالغيرة أو بالاستهانة بمشاعره بأن الشريك غير متأثر ببعدهم عن بعضهما البعض. 

اتخاذ قرار وتنفيذه:

يجب على الشخص أخذ  قرار حاسم بينه وبين نفسه، بدءًا من التغلب على مشاعره تجاه الشريك والتوقف عن التفكير به ولابد من أن يعلم أن هذه الخطوة قد تأخذ القليل من الوقت لكن في النهاية ستحقق هدفه وسينسي الشريك ويتخطاه.

الخروج من المنزل:

الوحدة أكثر شيء يجعل الشخص كما قلنا سابقا يفكر في الشريك يجب حضور حفلات والخروج كثيرا من المنزل والذهاب في رحلات مع الأصدقاء المقربين والقيام بنشاطات مسلية.

نسيان الحبيب الشريك انتهاء العلاقات الخروج من المنزل التفكير في الشريك السابق

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

سعد الدين الهلالي يهاجم محمد حسين يعقوب: القاضي قدّم له فرصة عمره لكنه أضاعها

الباز: محمد حسين يعقوب سقط كدجال كبير داخل المحكمة.. ولا بد من معاقبته

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح

«مخاوف من صدام جديد».. مسيرة الأعلام بالقدس تثير غضب الفلسطينيين