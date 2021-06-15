خبيرة علاقات أسرية توضح طريقة نسيان شريك الحياة السابق

يعانى كثيرون بعد انتهاء العلاقات مع شريك حياتهم بسبب عدم قدرتهم على النسيان، لذلك تتحدث اليوم لـ«الدستور» منة فتحى خبيرة العلاقات الأسرية عن كيفية تخطي ونسيان شخص لشريكه السابق.

وقالت «منة» إنه إذا كان الشخص يفكر باستمرار في شريكه السابق فبالتأكيد لن ينساه، يجب محاولة إلهاء نفسه عبر التفكير في أمور أخرى وتفادي تذكر اللحظات التي قضوها معاً، وعدم الاحتفاظ بأغراضه وبالهدايا التي كانوا يتبادلونها هذه الأشياء كلها ستذكره به وستجعل نسيانه أمر صعب لذلك يجب التخلص منها كلها.

وأضافت: «من الأسباب الأساسية التي ستقف عقبة أمام نسيان شخص هو عدم وجود ارادة حقيقية لذلك فاذا كان قرار النسيان نهائي وبدأ الشخص بالتفكير في مستقبله سيرى الفرق سريعا، ولأن الشريك كان هو أول شخص يتم اللجوء إليه عندما يحدث شيء أو أي مشكلة، لذلك يجب أن يكون هناك بديل عنه مثل صديق مقرب لتفادي الشعور بالوحدة».

عدم المراقبة:

إذا كان الشخص يقوم بمراقبة الشريك على وسائل التواصل الاجتماعي أو يتتبع أخباره من أي جهة، يجب أن يوقف كل ذلك على الفور فهذه الخطوة تصعب نسيانه فضلا عن شعوره بالغيرة أو بالاستهانة بمشاعره بأن الشريك غير متأثر ببعدهم عن بعضهما البعض.

اتخاذ قرار وتنفيذه:

يجب على الشخص أخذ قرار حاسم بينه وبين نفسه، بدءًا من التغلب على مشاعره تجاه الشريك والتوقف عن التفكير به ولابد من أن يعلم أن هذه الخطوة قد تأخذ القليل من الوقت لكن في النهاية ستحقق هدفه وسينسي الشريك ويتخطاه.

الخروج من المنزل:

الوحدة أكثر شيء يجعل الشخص كما قلنا سابقا يفكر في الشريك يجب حضور حفلات والخروج كثيرا من المنزل والذهاب في رحلات مع الأصدقاء المقربين والقيام بنشاطات مسلية.