«التعليم» تنشر انفوجراف لمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية، لجميع طلاب الشهادة الإعدادية.

وطالبت الوزارة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لمن يريد التعرف على كل ما يخص مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية، الفنون الرقمية.

وكذلك التعرف على شروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

وكانت أغلب "كنترولات" الشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية قد بدأت اليوم في إعداد النتيجة النهائية، حيث انتهت "الكنترولات" من مراحل تقدير درجات الأسئلة وتجميع الدرجات، وبدأت في إعداد "شيتات" النتيجة النهائية، وتحديد أسماء الأوائل في كل محافظة.

وحرص وكلاء وزارة التعليم في كل محافظة على تفقد مقرات التصحيح، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

كما شددوا خلال جولاتهم على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس المعلمين المنتدبين أعمال تقدير الدرجات ، وتأكدوا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئة الجو المناسب للمصححين من أجل أداء عملهم بكل دقة.

وكانت جميع أسئلة الامتحانات بكافة المواد جاءت من منهج الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم حيث حددت النهاية العظمى الدرجات بـ280 درجة.

يذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية تعلن عقب انتهاء أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بكل محافظة، حيث يتم إعداد النتيجة ونسب النجاح والطلاب العشرة الأوائل، ويقوم كل محافظ باعتمادها، لتعلن بعد ذلك على رابط المديرية التعليمية الرسمي بالمحافظة من خلال رقم الجلوس واسم الطالب.

انفوجراف لمدرسة HST للتكنولوجيا

انفوجراف لمدرسة HST للتكنولوجيا

انفوجراف لمدرسة HST للتكنولوجيا

انفوجراف لمدرسة HST للتكنولوجيا