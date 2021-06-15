«التضامن»: عدد المترددين على «مودة» 4 ملايين و70 ألفًا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق برنامج «مودّة» خلال شهر مارس 2019 بتكليف من رئيس الجمهورية، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، آنذاك، عن وصول معدلات الطلاق إلى 198,269 حالة، الأمر الذي استدعى ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة.

وأضافت الوزارة، فى تقرير صادر عنها، أن عدد المترددين على المنصة بلغ منذ إطلاقها 4,070،864 متردد (70% منهم من الإناث)، كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة "مودة" كمُتطلب تخرُّج اختياري على مستوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2020/ 2021، وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 259,524 شاب وشابة.

وأطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" المرحلة الخامسة من تدريبات طلبة الجامعات، حيث انطلق أول تدريب من جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي المشرف على برنامج مودة للحد من حالات الطلاق، إنه يتم تجهيز تطبيق خاص ببرنامج «مودة» يتم تحميله على المحمول؛ ليسهل سرعة انتشاره بالنسبة للشباب.

وأوضح عثمان أن أهم أهداف مشروع «مودة» هو تأهيل الشباب المقبل على الزواج، في نقاط محددة من ضمنها أن يتلقى المتدرب خلال التدريب محتوى مكونا من عدة محاور تتمثل فى الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وأهمية الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة، والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية، والفحص الطبي قبل الزواج.