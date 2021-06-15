ياسمين عبد العزيز تسخر من بوسي شلبي.. وجمهورها: «وحش الكون في حتة تانية»

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو يحتوي على تصريح سابق للإعلامية بوسي شلبي، تتحدث فيه أن الفنانة الكبيرة يسرا هي رقم 1 في الوطن العربي وليست ياسمين عبد العزيز، إذ أنها ما زالت تحقق نجاحًا في السينما والتليفزيون.

وقالت بوسي شلبي من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة ياسمين عبد العزيز عير صحفتها الشخصية: "يسرا هي الفنانة رقم 1 في الوطن العربي، ما زالت يسرا تحتل كل الأجيال حتى الآن وبتنجح سينما وتليفزيون، يعني السنة الماضية اللي نجحت سينما وتليفزيون كانت يسرا، ياسمين مكنتش على الساحة، أنا بقول الحقيقة بالإيرادات والمشاهدة".

ما دفع الفنانة ياسمين عبد العزيز على الرد بسخرية من خلال نشرها الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت قائلًة: "هموت"، وصحب هذا التعليق الكثير من إيموجي الضحك.

وتفاعل عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مع الفيديو الذي نشرته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ووصل عدد المتابعين إلى أكثر من ٩٠ ألف متابع، ورد عليها أحد متابعيها ويدعى محمد محمود قائلًا: "انزلي بالدس"، وردت تقى حسن، من متابعي الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلًة: "الدنيا في كفة ووحش الكون في كفة تانية خالص"، وقالت زهراء محمد: "دي حافظة مش فاهمة، ياسمين مين اللي مكنتش على الساحة، ياسمين أول واحدة في السينما اسمها يجيب جمهور وعرفت تشيل بطولة لوحدها".