اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبدالقادر، من محيط باب العامود، بالقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبدالقادر، بعد أن استولت على مركبته الخاصة.

فيما اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وكان عشرات الشبان قد توجهوا إلى مدخل المدينة وأشعلوا إطارات السيارات احتجاجا على عربدة المستوطنين في مدينة القدس المحتلة، فيما يعرف بمسيرة الأعلام.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت مسيرة​ الأعلام إلى منطقة باب العامود في ​القدس​ المحتلة، في ظل اشتداد المواجهات بين ​الفلسطينيين​ الرافضين للمسيرة و​القوات الإسرائيلية​ التي تحمي المستوطنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني​ بسقوط 17 إصابة خلال مواجهات في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث تم نقل 3 إصابات لتلقي العلاج في ​المستشفيات،​ كما تم الاعتداء على ​سيارة​ إسعاف بإطلاق النار​ عليها بشكل مباشر في ظل عرقلة حركة المسعفين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال وضعت أسلاكا شائكة على مدخل المخيم، تحسبا لاندلاع مواجهات تزامنا مع مسيرة الأعلام في القدس، فيما تعمد الجنود إطلاق قنابل الغاز والصوت صوب نوافذ وباحات المنازل.

كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة بيت لحم، مسيرة سلمية خرجت تنديدًا بـ"مسيرة الأعلام" للمستوطنين في مدينة القدس المحتلة، وأصابت العشرات من المشاركين بالاختناق جراء الغاز السام والمدمع، بينهم المصور الصحفي في وكالة رويترز موسى القواسمي، ومصورة راديو بلدنا صفية عمر، وعبدالرحمن حسان.