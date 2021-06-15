نائب محافظ دمياط يعاين ملاعب كفر سعد لتطويرها ضمن حياة كريمة

تحرك الدكتور إسلام ابراهيم، نائب محافظ دمياط، وممثلي حياة كريمة برئاسة مجلس الوزراء، وممثلي حياة كريمة بالمحافظة ورئيس مجلس مدينة كفر سعد و نائب رئيس مجلس المدينة، لمتابعه أعمال ومعاينات مراكز الشباب بإدارة كفرسعد والعمل على تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ( حياة كريمة) في حضور الدكتور محمد جوده مدير إدارة الشباب والرياضة بكفر سعد.

قامت لجنة مشكلة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية و نائب محافظ دمياط، و سكرتير عام المحافظة، و مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ورئيس مركز ومدينة كفر سعد، ونائب رئيس مركز كفر سعد، وممثلي جهاز الساحل الشمالي الأوسط، بجولة تفقدية داخل قرية الوسطاني بمركز كفر سعد بدمياط التابعة لمبادرة حياة كريمة.

حيث قامت اللجنة بالبحث في مشكلة الملعب السباعي ومجمع الخدمات، وتمت معاينة المكان المراد ضمه لمركز الشباب وهو مبنى الوحدة الإجتماعية، ومبنى جمعية تنمية المجتمع بالوسطاني، ومبنى الوحده المحلية القديم، وذلك لضمها لمركز شباب القرية لتوسعتها.

ولقد تم الإتفاق على أن يتم أخذ الملعب السباعي لإقامة مجمع الخدمات وزيادة مساحة مركز شباب الوسطاني والذي لاقى ترحاب كبير من المواطنين.