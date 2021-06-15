الأربعاء 16 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

قبل عيد الأضحى.. طبيب تغذية يقدم نصائح لشراء لحوم جيدة

لحوم جيدة
لحوم جيدة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، وتمتلئ الأسواق باللحوم احتفالًا بقدوم العيد، فهو بمثابة حدث ديني هام لدى المصريين والوطن العربي، يتسابق فيه المواطنين من كل حدب وصوب إلى شراء اللحوم، دون معرفة اختيار اللحم الجيدة أو كيف يتم، خاصًة أن اختيار اللحوم لم يعد سهلًا، خاصًة في المناسبات الكبيرة.


تواصلت "الدستور" مع الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، لإعطاء نصائح في كيفية اختيار اللحمة السليمة:


- شراء اللحوم التي ذُبحت داخل المجازر وليست خارجها بسبب أسعارها القليلة.


- التأكد من وجود الختم الحكومي على اللحمة التي يتم شراءها.


- التأكد من أن لون اللحمة أحمر فاتح، أو وردي اللون.


- خلو قطعة اللحمة علي رائحة كريهه أثناء الشراء لأنها ستكون لحمة فاسدة.


- الابتعاد عن تناول اللحوم ذات الطعم السكري لأنها غير صالحة للاستخدام.


- شراء اللحوم من المحلات المستوفية لشروط الأمان  حتى تكون جيدة وصالحة للاستخدام.


- الابتعاد عن اللحوم ذات اللون الأحمر الداكن.

 

- عدم تناول اللحوم ذات اللون الأصفر أو الرمادي، لأنها تكون غير صالحة للاستخدام.

 

- عدم الحصول وشراء اللحمة التي تظهر عليها مواد لزجة، لأنها تكون غير صالحة للاستخدام.


- سيكون ملمس اللحمة الطازجة متماسكًا ويبدو طبيعيًا وبه بعض الليونة، فهو يظل كما هو عند الضغط عليه.

 

جدير بالذكر أن يوم الاثنين 19 يوليو هو يوم وقفة عرفات على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو موعد عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو لعام 2021، ويحصلون العاملين في القطاع الحكومي على يومي الجمعة والسبت راحة أسبوعية،  ويوم العمل الوحيد في أسبوع العيد، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى إصدار قرار بضمه إلى أيام الإجازات. 

عيد الأضحى اجازة نصائح شراء اللحوم

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