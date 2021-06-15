الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن سيدة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بالمرج

جثة
جثة

صرحت نيابة المرج الجزئية، اليوم، بدفن جثة تم العثور عليها داخل مسكنها، والتى بينت التحريات الأولية أنه لا توجد إصابات خارجية، وأمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالى بوجود سيدة متوفاة داخل شقتها في منطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر وترتدي كامل ملابسها.

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات على جثة المتوفاة ولا توجد بعثرة بمحتويات الشقة تدل على تعرضها للسرقة، كما تبين أن المتوفاة كانت تتاجر بالمخدرات، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفي السياق، عثرت مباحث القاهرة على جثة شاب متعفنة داخل شقته في دائرة قسم أول السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالهم.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بالعقار الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة صاحب الشقة، ويدعى كريم، 33 سنة، عاطل، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ وتعفن، وكشفت التحريات عن أن الشاب المتوفى مقيم بمفرده في الشقة، كما تبين عدم وجود أي عنف في منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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