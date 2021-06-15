الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

23 يونيو.. توزيع جوائز مسابقة السينما المصرية 2020 بدار الأوبرا

عفاف شعيب
عفاف شعيب

تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في السابعة مساء الأربعاء الموافق ٢٣ يونيو الجاري حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الكبير مصطفى محرم للسينما المصرية ٢٠٢٠ بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر.

يتضمن الحفل استعراضًا من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وتوزيع الجوائز علي الأفلام والنجوم والسينمائيين الفائزين، ويقدم الحفل الإعلامية دينا قنديل.

 

والأفلام التي تنافست للفوز بجوائز المسابقة هي:

حظر تجول، صندوق الدنيا، صاحب المقام، الصندوق الأسود، رأس السنة.

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة هالة خليل والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبدالعزيز  والناقد السينمائي عصام زكريا.

كما يكرم المهرجان مع اسم الكاتب الكبير مصطفي محرم عددًا من رواد السينما المصرية هم: 

الفنانة عفاف شعيب والفنان خالد زكي والفنانة سوسن بد والكاتب السينمائي فيصل ندا والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش والمخرج هاني لاشين والكاتب السينمائي ناصر عبدالرحمن والناقد السينمائي مجدي الطيب والإعلامي إمام عمر.

 

ـ الجوائز

أفضل فيلم:  فيلم رأس السنة إنتاج  محمد حفظي، شاهيناز العقاد.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: المخرج عماد البهات عن فيلم صندوق الدنيا.

أفضل مخرج: أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول

أفضل سيناريو: أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول 

أفضل ممثل: خالد الصاوي عن فيلم  صندوق الدنيا

تميز رجال: أحمد مالك عن فيلم رأس السنة

أفضل ممثلة: إلهام شاهين عن فيلم حظر تجول

تميز سيدات: رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا 

تصوير : مدير التصوير سامح سليم عن فيلم  صاحب المقام

موسيقى: أمير جادو عن فيلم صندوق الدنيا

مونتاج: المونتير علي خيري عن فيلم رأس السنة

ديكور : رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام

أفضل وجه صاعد رجال:  محمود الليثي عن فيلم حظر  تجول

 

يشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.

خالد الصاوي مهرجان فيلم صندوق الدنيا لجنة تحكيم الفنان خالد زكي الفنانة يسرا اللوزي كيم فيلم حظر تجول يصل

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