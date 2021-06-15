23 يونيو.. توزيع جوائز مسابقة السينما المصرية 2020 بدار الأوبرا

23 يونيو.. توزيع جوائز مسابقة السينما المصرية 2020 بدار الأوبرا
تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في السابعة مساء الأربعاء الموافق ٢٣ يونيو الجاري حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الكبير مصطفى محرم للسينما المصرية ٢٠٢٠ بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر.
يتضمن الحفل استعراضًا من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وتوزيع الجوائز علي الأفلام والنجوم والسينمائيين الفائزين، ويقدم الحفل الإعلامية دينا قنديل.
والأفلام التي تنافست للفوز بجوائز المسابقة هي:
حظر تجول، صندوق الدنيا، صاحب المقام، الصندوق الأسود، رأس السنة.
وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة هالة خليل والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبدالعزيز والناقد السينمائي عصام زكريا.
كما يكرم المهرجان مع اسم الكاتب الكبير مصطفي محرم عددًا من رواد السينما المصرية هم:
الفنانة عفاف شعيب والفنان خالد زكي والفنانة سوسن بد والكاتب السينمائي فيصل ندا والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش والمخرج هاني لاشين والكاتب السينمائي ناصر عبدالرحمن والناقد السينمائي مجدي الطيب والإعلامي إمام عمر.
ـ الجوائز
أفضل فيلم: فيلم رأس السنة إنتاج محمد حفظي، شاهيناز العقاد.
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: المخرج عماد البهات عن فيلم صندوق الدنيا.
أفضل مخرج: أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول
أفضل سيناريو: أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول
أفضل ممثل: خالد الصاوي عن فيلم صندوق الدنيا
تميز رجال: أحمد مالك عن فيلم رأس السنة
أفضل ممثلة: إلهام شاهين عن فيلم حظر تجول
تميز سيدات: رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا
تصوير : مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام
موسيقى: أمير جادو عن فيلم صندوق الدنيا
مونتاج: المونتير علي خيري عن فيلم رأس السنة
ديكور : رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام
أفضل وجه صاعد رجال: محمود الليثي عن فيلم حظر تجول
يشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.