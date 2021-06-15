الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

رانيا فريد شوقي: «ولاد ناس» حقق ردود فعل أقوى من أعمال كثيرة

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال مسلسل “ولاد ناس” والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان صبري فواز، والفنان أحمد وفيق، والفنانة لقاء سويدان وآخرون وهو من إخراج هاني كمال .


وقالت رانيا فريد شوقي في تصريحات لـ"الدستور": "كانت هناك من الأمور الصعبة جدا منها توقيت التصوير في ظروف فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ إضافة إلى أن التصوير في شهر رمضان ووقت الطقس الجو السيء مع الصيام كانت هذه هي الانور الصعبة تجاه التصوير".


وأشارت رانيا فريد شوقي إلى أنه رغم أن المسلسل كان يعرض وسط مسلسلات كثيرة جدا قد لاقت دعاية لها أكثر من مسلسل ولاد ناس إلا أن العمل قد حقق ردود فعل أقوى من أعمال كثيرة".


واختتمت رانيا فريد شوقي حديثها أن مسلسل ولاد ناس قد حظي بردود فعل كبيرة خاصة فكرة أهمية دور الأب ورعايته لأبناءه خاصة أن دوره انكمش في الفترة الأخيرة وتحول إلي ماكينة atm وهناك آباء يتابعون أولادهم بشكل مستمر الموضوع كبير ومهم جدا.


وكانت قد شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي في كثير من الأعمال المختلفة مؤخرا من بينها مسلسل ابو العروسة والذي قام ببطولته الفنان سيد رجب وكل من ولاء الشريف ومحمود حجازي وسوسن بدر وآخرون إضافة إلي مسلسل ضربة معلم والذي قام ببطولته الفنان محمد رجب وحقق نجاحا كبيرا وهو أول تعاون يجمع بينهما بينما لها رصيد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل يتربي في عزو ومسلسل دات أخري إضافة إلي تاريخ سينمائى كبير طيلة مشوارها الفني بينما تم تكريمها في عدد من المؤسسات المختلفة .

صناع ولاد ناس مسلسل احداث مسلسل ولاد ناس أحمد وفيق رانيا فريد شوقي

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