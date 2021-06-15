«مواصفات تأمين عالية» أبرزها.. 10 معلومات عن العملات البلاستيكية المقرر طرحها قريبا

يطرح البنك المركزي المصري العملات البلاستيكية الجديدة، خلال الفترة المقبلة، من مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم، حيث سيتم طرح فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية والمصنوعة من مادة البوليمر، حيث تعد إحدى أكثر فئات البنكنوت تداولًا في الأسواق المصرية، وفي هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنها وهي كالآتي.

- تكون بمواصفات تأمين عالية، وتصميم يختلف عن نظيراتها الورقية المتداولة حاليًا.

- تتميز العملة البلاستيكية بطول العمر الافتراضي والذى يصل إلى 12 سنة مقابل سنة إلى عامين للعملات الورقية.

- تتسم بالمرونة والقوة، والسمك الأقل.

-تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن.

- مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة.

- ذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة.

- تتميز صعوبة التزييف والتزوير.

-انخفاض تكلفتها نظرا لعمرها الافتراضي الأطول.

- 6 دول أخرى تستخدم العملات البلاستيكية، وهي كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام، إلى جانب أستراليا.

- تستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، والسعودية وهي دول لم تلغِ استخدام العملة المعتادة بشكل قاطع حتى الآن.

ويهدف المركزي من إصدار أول عملة بلاستيكية مصرية مواكبة التطورات العالمية وتعد خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً وأن هناك عدداً من الدول أصدرت النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة.

ومن المقرر أن تطرح النقود البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات يوليو المقبل بشكل مبدئى، على أن يتم تداولها مع النقود الورقية فى السوق، وقياس مدى رضا المواطنين عنها، على أن يتم لاحقا طبع النقود البلاستيكية فئة الـ20 جنيهاً.