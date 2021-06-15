الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج سامح علاء عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فى مهرجان «كان»

المخرج سامح علاء
المخرج سامح علاء

أعلن مهرجان كان السينمائي، لنستخه الجديدة لعام 2021، عن اختيار المخرج المصري سامح علاء ليكون عضوًا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالمهرجان الذي يعقد دورته قريبًا.

وأعلن الفنان الشاب سيف الدين حميدة، وهو بطل آخر أعمال سامح علاء السينمائية القصيرة بفيلم "ستاشر"، عن اختيار المخرج الشاب، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك، حيث قال: "عااااجل.. المخرج المصري سامح علاء عضو لجنة تحكيم مهرجان كان هذا العام ٢٠٢١ لمسابقة الأفلام القصيرة".

وكان المخرج سامح علاء قد شارك بفيلمه "ستاشر" ضمن أفلام المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان "كان" السينمائى الدولي بنسخته الـ72، والذي يعد العمل الأول لمصر في هذه المسابقة، وحصد الجائزة ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أي من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وفي تصريح سابق لـ"الدستور"، قال سامح إن الفيلم قام بتصويره في يومين فقط، ومدته 15 دقيقة بالضبط وفقًا لقواعد الأفلام القصيرة في العالم، مؤكدًا أن العمل سيتم الإفصاح عن قصته بشكل تفصيلي عبر الموقع الرسمي لمهرجان كان خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الأحداث الخاصة بالفيلم تدور داخل مدينة القاهرة وتحديدًا في حي السكاكيني، وتم اختيار أبطاله عن طريق وكالة خاصة باختيار الوجوه الجديدة، وبطلاه هما سيفالدين حميدة، ونورهان محمد، والعمل إنتاج مصري فرنسي.

وكان الفيلم قد حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين.

الفيلم من بطولة كل من سيف الدين حميدة ونورهان محمد، وهو من إخراج سامح علاء وبجانبه مساعدا إخراج هما عمر الحلواني وعبدالرحمن شفيق.

المخرج سامح علاء
المخرج سامح علاء
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