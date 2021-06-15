الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 5 مليارات جنيه سنويًا لدعم 1.1 مليون من ذوي الإعاقة

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بلغ مليون و100 ألف شخص  بتكلفة 5 مليار جنيه سنويًا.

وأوضحت الوزارة فى تقرير صادر عنها حصلت الدستور على نسخة منه، أنه تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من  800 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين الوزارة و الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، وتقوم وزارة التضامن بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات وحتى تاريخه.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تشرف على 778 هيئة تأهيلية بما يشمل 79  مؤسسة إقامة داخلية، و66 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و 223 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعي و29 مركز تأهيل شامل، و243 حضانة أطفال ذوى إعاقة ، و7 جمعيات صم وضعاف سمع و55 مركز لغوى ولقد تم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 113,568  شخص من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات، كما أعدت الوزارة خطة وطنية تترجم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، ولقد قام رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة  تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى خبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

ونوهت الوزارة، بأنه تم دعم 417 جمعية أهلية شريكة في تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية، كما تم توفير 2000 من أجهزة "لاب توب ناطق" لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم على إستكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، بالاضافة الى إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية.

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