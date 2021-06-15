الثلاثاء 15 يونيو 2021
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سياسي

انتهاء فعاليات اليوم الأول من دورة الجريمة الإلكترونية للمحامين

دورة الجريمة الإلكترونية
دورة الجريمة الإلكترونية

انتهت فعاليات اليوم الأول من دورة الجريمة الإلكترونية، والتي تنظمها لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة، ويحاضر في الدورة الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وبحضور لفيف من المحامين والمحاميات.

تناول اليوم الأول من الدورة شرح تفصيلي لكافة الجرائم المتعلقة بأمن المعلومات الشخصية، وذلك وفقًا للقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضاربًا الأمثلة بالقضايا التي تناولتها المحاكم في ذلك الشأن.

 

غدا استكمال الدورة

وتستكمل الدورة جدول أعمالها غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة الحريات، والدعوة عامة لجمع المحامين والمحاميات، ويتناول فيها الموضوعات الآتية:« المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الالكتـرونية، الشروع والاعفاء من العقوبة في الجرائم الالكترونية، طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية».

وتعمل لجنة المرأة على إعداد كتيب يضمن جميع الأحكام التي اتخذت في هذا الشأن، إلى جانب النصوص القانونية التي يلجأ إليها المحامي في تلك القضايا وفقًا للقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

استكمال الدورة الرابعة لمعهد المحاماة

فيما تُعقد غدا الأربعاء، محاضرتين بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة، الأولى لمحامي نقاباتي شمال وجنوب القليوبية، وذلك من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، بينما الثانية لمحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا.

ويقام المعهد تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وعضو المجلس الأستاذ إسماعيل طه.

ويلقي المحاضرة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد موافي، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقوانين الخاصة بها.

نقيب المحامين نقابة المحامين رئيس محكمة محكمة النقض جامعة عين شمس فاطمة الزهراء مجلس النقابة نائب رئيس محكمة النقض

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