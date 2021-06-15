«تعليم الإسكندرية»: المحافظة تشهد طفرة كبيرة في المدارس المتخصصة

تعتزم افتتاح مدرسة خاصة بشركة المياه

قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المحافظة تشهد طفرة في المدارس المتخصصة حيت تم افتتاح مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة بمجال تصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية ببرج العرب بالإسكندرية.

وأكد المحافظ اعتزامه افتتاح مدرسة خاصة بشركة مياه الشرب، وفي انتظار توقيع البروتكول الخاص بها مع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، لتكون أول مدرسة متخصصة لتخريج فنيين للعمل بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال اللقاء المنعقد، مساء الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين الفرعية بوسط الإسكندرية، بحضور فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، واعضاء النقابة، وصحفيو الإسكندرية.

أضاف سعد أنه تم اختيار حي العامرية لإقامة مدرسة شركة مياه الشرب، والتي ستكون إضافة لمحافظة الإسكندرية، حيث يقتصر عدد الطلاب على 25طالب في الفصل الواحد، مشيرًا أن ميزة هذه المدرسة هو وتوفير فرص عمل بشركتى مياه الشرب والصرف الصحي لخريجي المدرسة.

وتابع ان محافظة الإسكندرية تضم مدرسة دولية حكومية بإدارة المنتزة تتم إدارتها من خلال تنفيذ توأمة مع من لديهم خبرة بالمدارس الدولية كنوع من المنافسة للمدارس الدولية الخاصة، كما تضم المحافظة 3مدارس يابانية حكومية، مدرسة بإدارة المنتزة، ومدرستين ببرج العرب.

وفيما يخص مدرسة التكنولوجية التطبيقية المتخصصة بمجال تصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية ببرج العرب بالإسكندرية والتي تبدا مطلع العام الدراسي المقبل 2021 / 2022، ستكون الدفعة 96 طالبًا فقط، وهي بداية لمجموعة المدارس التيىتخدم الصناعة بالمحافظة، ويحصل منها الطالب على شهادة دولية.

أوضح سعد أن مدرسة (GIT) للتكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب تُعد الأولى من نوعها في الإسكندرية بإدخال نوعية تعليم جديدة للتعليم الفني في سابقة هي الأولى بالمحافظة، وستكون المدرسة متخصصة بمجالات إنتاج الماكينات الصناعية ، وتشكيل وتشغيل المعادن ، وتصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية للماكينات الصناعية ، وتشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج ، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، وتكنولوجيا اللحام.

وأكد أن افتتاح مثل هذه النوعية من التعليم الفني يأتي في إطار توجه الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 وعمل طفرة ونقلة نوعية في مجال إنتاج الماكينات الصناعية وقطع غيار السيارات، من خلال الارتكاز على نموذج الشراكة بين الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص وإحدى مؤسسات ضمان الجودة ، حيث قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع شركة (جي آي تي) ( GIT ) لإنشاء هذه المدرسة.

وتهدف المدرسة إلى بناء نموذج مصري جديد للتعليم المزدوج يحافظ على التوازن بين التعليم القائم على العمل والتعليم داخل قاعات الدراسة وكذلك التوافق مع احتياجات الصناعة من خلال برامج دراسية مبنية وفقا لمنهجية الجدارات وتأهيل خريجين يتمتعون بصفات شخصية تنافسية تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلي والعالمي .

أشار مدير المديرية إلى الامتيازات العديدة لهذه المدرسة فيحصل خريجوها على دبلوم فني معتمد دوليا ، ويحصلون خلال الدراسة على مكافآت مالية مناسبة ورعاية اجتماعية مميزة ، ويحصل المتميزون بعد التخرج على فرصة عمل لائقة لدى الشريك الصناعي بالإضافة إلى إمكانية العمل بأجر كمتدرب في العطلة الصيفية ، ويحصل المعلمون المتميزون على حوافز مادية ومعنوية من خلال الشريك الصناعي وفق المتابعة والتقييم المستمر ، بالإضافة إلى برامج تدريبية عالية الجودة بواسطة خبراء معتمدين.

ندوة تعليم الإسكندرية