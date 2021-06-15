في متابعة ميدانية.. «حياة كريمة» تستعرض آخر أعمالها في قرى المنيا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنه في متابعة ميدانية لما يحدث من إنجاز لمشروعات المبادرة بمحافظة المنيا، ففي مركز أبوقرقاص، تم الانتهاء من تركيب الأعمدة الخرسانية للدور الأرضي والانتهاء من صب الدور الأول، وجاري إنشاء سور لمدرسة اللواء فاروق طه الثانوية المشتركة- بني عبيد.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أنه يجري أيضا العمل بتدعيم مواسير مياه الشرب بشوارع قرية بني عبيد وتم التنفيذ بنسبة 45% بعدد (5200) متر، وأيضاً مد شبكة انحدار الصرف الصحي – بقريتي صنيم وكفر الفيلة، وعمل مجسات للارض في قرية سفاي بمعرفة الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالقرية، والانتهاء من عمل جسة استكشاف منسوب المياه الجوفية لاستكمال تنفيذ شبكة الصرف، ومعاينة من قبل ممثل وزارة الصحة لمكان انشاء محطة منشاة دعبس.

بينما بمركز العدوة، تستمر أعمال الحفر بشبكات الصرف الصحي، وأعمال الحفر بصرف صحي البسقلون، والمرور على مدرسة البسقلون، أما بديرمواس، فتستمر أعمال التشطيبات بمدرسة أبو خلقة الاعدادية، ومد وتدعيم شبكة مياه الشرب بكفر خزام، بجانب أعمال مجمع الخدمات بتل بني عمران ومركز شباب عزب التل.

يأتي ذلك مع استمرار حفر مد شبكة الصرف الصحى بأبو خلقة، ومد وتطوير شبكة مياه الشرب بنزلة البدرمان والبدرمان، ويذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كل الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كل القرى في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.

ووجَّه الرئيس السيسي أيضًا بتوفير كل عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كل الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.