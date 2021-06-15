3 أعمال سينمائية جديدة ينتظرها الجمهور في يوليو.. تعرف عليها

ينتظر الجمهور المصري والعربي طرح عدة أعمال سينمائية قوية خلال شهر يوليو المقبل، وذلك من خلال أعمال تم تصويرها خلال الفترة الماضية، وتم الإفراج عنها لتعرض على الشاشة العملاقة خلال الأيام المقبلة .

أول الأعمال التي ستعرض خلال شهر يوليو هو فيلم "البعض لايذهب للماذون مرتين" حيث سيتم عرضه في السابع من الشهر، بعدما تم طرح البرومو الخاص بالعمل والبوسترات الدعائية له، حيث يتناول قصة "إعلامي" يجسد شخصيته كريم عبدالعزيز يعمل على كشف الحقائق عن بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية التى لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الطلاق.

‎‏‎فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبدالله.

ثاني الأعمال المرتقبة هو فيلم "العارف" للنجم احمد عز والذي يتناول قصة هاكر يسرق بنكًا يمتلكه رجال اعمال كبار، ويقع في العديد من المشاكل المختلفة وهو الذي يجعله يسافر إلى أوروبا للهرب، ويعرض العمل في شهر يوليو وتحديدًا في 14 من الشهر .

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ثالث الأعمال المنتظر طرحها هو فيلم "موسى" للفنان كريم محمود عبد العزيز، ويعرض في منتصف شهر يوليو، وهو العمل الذي يتناول قصة مهندس يقوم بعمل ريبوت يحطم كل من حوله بسبب قصة حب فاشلة .

فيلم موسى يضم عددًا كبيرًا من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وصبري فواز ومحمد لطفي وسارة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.