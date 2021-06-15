الثلاثاء 15 يونيو 2021
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منوعات

«الأسطورة».. رونالدو يتربع على عرش «هدافى اليورو»

جريدة الدستور

حقق منتخب البرتغال انتصارًا صعبًا على نظيره  المجري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

منتخب البرتغال تسيد أحداث النصف الأول من المباراة، فكان ديوجو جوتا قريبًا من تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة الرابعة، عندما تمت محاوطته بـ 3 لاعبين من المجر، ليسدد الكرة بدلًا من تمريرها لرونالدو الخالي من الرقابة والتي تصدى لها جولاتشي حارس المجر.

وسجل هدف البرتغال الثاني، اللاعب كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87، من ضربة جزاء تحصل عليها رافا سيلفا.

وبذلك الهدف، رفع رونالدو رصيده من الأهداف للهدف العاشر في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم، متخطيًا عدد أهداف الفرنسي بلاتيني، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ اليورو.

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