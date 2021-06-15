بعد حشد الدعم الغربى.. جو بايدن يستعد للقاء بوتين فى جنيف

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جنيف، اليوم الثلاثاء، قبل إجراء محادثات مطولة ومثيرة للجدل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد نجح بايدن في جولته الأوروبية والخارجية الأولى له منذ تولي منصبه في إظهار التضامن الغربي معه قبل القمة الهامة مع الزعيم الروسي المقرر لها غدا.

وأمضى بايدن الأسبوع الماضي في استشارة زملائه القادة ومساعدي الأمن القومي والمستشارين السياسيين، وقراءة المواد التحضيرية المكثفة، والتفكير فيما سيقوله بالضبط للرئيس الروسي عندما يجلسون في فيلا سويسرية يعود عمرها إلى القرن الثامن عشر على ضفاف البحيرة غدا الأربعاء.

وفي اجتماعات مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، ناقش بايدن تفاصيل القمة القادمة مع ما لا يقل عن عشرين من القادة الأجانب، من مستشارة ألمانيا إلى قادة دول البلطيق الصغيرة إلى رئيس بولندا اليميني، حتى إنه تم سؤاله بشأن الاجتماع من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خلال حفل الشاي في قلعة وندسور.

وقال بايدن، للصحفيين، عن بوتين في وقت سابق الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في مقر حلف شمال الأطلسي: "إنه ذكي وقوي، وقد وجدت أنه كما يقولون عندما كنت ألعب الكرة، خصم جدير".

وقد امتنع عن ذكر ما الذي سينقله إلى بوتين على وجه التحديد خلال محادثاتهما، والتي من المقرر أن تبدأ منتصف النهار.

وبدلاً من ذلك، قدم الخطوط العريضة لرسالته وأصر على ضرورة المواجهة وجهاً لوجه لإضفاء درجة من الاستقرار على العلاقات الأمريكية الروسية.

وقال بايدن: "سأوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكننا أن نتعاون فيها إذا اختار ذلك، وإذا اختار عدم التعاون والتصرف بطريقة كان يفعلها في الماضي فيما يتعلق بالأمن السيبراني وبعض الأنشطة الأخرى، إذن سنرد بطريقتنا على أي تهديد للأمن القومي الأمريكي".