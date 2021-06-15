البرلمان الليبى يستدعى حكومة الوحدة الوطنية إلى طبرق ويؤجل إقرار الميزانية

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في جلسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري، خلال مناقشته اليوم الميزانية المقدمة من الحكومة دون البت فيها.

وعقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومة، حيث تمت مناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان مساء اليوم أن المجلس قرر استدعاء حكومة الوحدة الوطنية في جلسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري مع تأكيد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب، والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وأضاف بليحق بأنه في البند الثاني بند المناصب السيادية قرر المجلس إحالة كتاب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بخصوص تنصل المجلس ورئيسه من الاتفاق الأخير في ملف المناصب السيادية والذي قام مجلس النواب بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه، والتأكيد من خلال هذا الكتاب لبعثة الأمم المتحدة بأن مجلس النواب في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق سوف يقوم بمسئوليته أمام الشعب في هذا الاتجاه.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب إنه تمت خلال جلسة اليوم مناقشة تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة خلال الفترة الماضية من قبل المجلس الرئاسي، حيث قرر المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس للبت فيه من الجانب القانوني لعدم رجوع المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب في هذا التعيين، وكذلك تم التأكيد على ضرورة استمرار جلسات مجلس النواب وفقًا للقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن اللائحة الداخلية، وبذلك علقت الجلسة.

مباحثات بين الحكومة والبرلمان بشأن الميزانية

وكان فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، عقد الأحد الماضي، اجتماعًا تشاوريًا مع رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لبحث الميزانية المقدمة من الحكومة للبرلمان عن العام الحالي وقضايا أخرى.

كما ناقش الاجتماع ملاحظات أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية مع الوفد الحكومي، حيث طالبوا الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تضمين جميع الملاحظات الواردة من المجلس عبر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وتقديم مشروع الميزانية مفصلًا لمجلس النواب لاعتماده.