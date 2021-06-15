الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد شروعه في القتل.. معالج نفسي يوجه نصائح للتعامل مع طفل ذا فويس كيدز

الطفل
الطفل

قدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، روشتة نفسية للتعامل مع طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى الذي اعتدى جاره الطفل حسن شريف علوان بغرس مفتاح سيارة في رأسه، ليتم نقله سريعًا للمستشفى الذي أجرى عملية للمجني عليه استغرقت 6 ساعات، لتوجه له النيابة العامة تهمة الشروع في القتل.  

وقال فرويز، لـ"الدستور"، إنه يجب على أهل الطفل معاذ معرفة سبب هذا الفعل، وهل هو حرمان عاطفي من الأهل تجاه الجاني أوصلته لما هو عليه الآن: "الولد ده لازم نعرف كويس إيه ناقصه، وفي نفس الوقت نحتويه حتي لا نفقده كإنسان للأبد، نسمع له ونتناقش معه ونصلح له مفاهيم الخاطئة".
 

وأكد استشاري الطب النفسي أنه يجب عقاب معاذ عيسى بعد اعترافه بخطأه، لكن يجب أن يكون العقاب من جنس الفعل، مرجحًا أن يكون العقاب بالعمل لصالح الدولة وليس بالسجن.

وشدد فرويز على ضرورة أن تدرك أسرة معاذ الدافع وراء ارتكابه الواقعة: "السجن معناه نهايته للأبد".

برنامج ذا فويس كيدز اعتداء معاذ عيسى حبس

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