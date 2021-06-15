الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منتخب مصر يحصل على فضية بطولة العالم للسباحة بالزعانف

السباحة ندي ابو مسلم
السباحة ندي ابو مسلم

حققت ندي أبومسلم، سباحة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف، الميدالية الفضية في سباق ٤٠٠ متر مونو خلال المشاركة فى بطولة العالم 17 للناشئين التى تقام بمدينة ليليانو بإيطاليا خلال الفترة من 13- 19 يونيو، كما حصلت السباحة جميلة علي صابر علي المركز الرابع خلال نفس السباق.
 

من ناحيته، أعرب سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربي للغوض والإنقاذ، عن سعادته للأداء الرائع للسباحين المصريين خلال المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف وسط مشاركة عدد كبير من السباحين على أعلى مستوى، وأكد رئيس الاتحاد ثقته بتحقيق المزيد من الميداليات خلال البطولة ورفع اسم مصر على مستوى العالم.

 
تضم بعثة منتخبنا المصرى العميد حسام الغزالى رئيس البعثة وكابتن محمد يحيى زكريا مدربًا والسباحين أحمد إيهاب - أحمد تامر - زياد أحمد.

والسباحات: ندى أبومسلم - جميلة على صابر - جودى الماس، ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ.

ايطالي مصري المصريين مركز أحمد مدينة المنتخب ندى ألماس منتخب مصر رفع

الأكثر قراءة

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نص شهادة محمد حسين يعقوب أمام الجنايات في قضية «داعش إمبابة» (صور)

محمد حسين يعقوب يطلب قراءة أقواله.. والقاضى: «تعلم الأصول»

«الأسطورة».. رونالدو يتربع على عرش «هدافى اليورو»

«سيد قطب مش شيخ».. 7 تصريحات لمحمد حسين يعقوب فى «خلية داعش إمبابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة الأعلام الإسرائيلية تصل باب العمود في القدس وسقوط مصابين

«خدعة كولومبيا».. قصة التقاط عضو نادى إسرائيلى صورة مع محمد صلاح فى الإمارات

بقاء نتنياهو .. ما المزايا التي سيحصل عليها كرئيس المعارضة؟