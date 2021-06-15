منتخب مصر يحصل على فضية بطولة العالم للسباحة بالزعانف

حققت ندي أبومسلم، سباحة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف، الميدالية الفضية في سباق ٤٠٠ متر مونو خلال المشاركة فى بطولة العالم 17 للناشئين التى تقام بمدينة ليليانو بإيطاليا خلال الفترة من 13- 19 يونيو، كما حصلت السباحة جميلة علي صابر علي المركز الرابع خلال نفس السباق.



من ناحيته، أعرب سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربي للغوض والإنقاذ، عن سعادته للأداء الرائع للسباحين المصريين خلال المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف وسط مشاركة عدد كبير من السباحين على أعلى مستوى، وأكد رئيس الاتحاد ثقته بتحقيق المزيد من الميداليات خلال البطولة ورفع اسم مصر على مستوى العالم.



تضم بعثة منتخبنا المصرى العميد حسام الغزالى رئيس البعثة وكابتن محمد يحيى زكريا مدربًا والسباحين أحمد إيهاب - أحمد تامر - زياد أحمد.

والسباحات: ندى أبومسلم - جميلة على صابر - جودى الماس، ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ.