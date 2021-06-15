عمر صميدة: تنسيقية شباب الأحزاب منصة تجمع كل الأطياف بمفهـوم وطني

قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي المنصة التي تجمع كل الأطياف والإيدلوجيات السياسية بمفهـوم وطني وحديث يحقق أحلام دولة المستقبل بجيل يتعاطى مع أدوات الزمن بما يخدم وطنه .

وأضاف صميدة، أنها هي الكيان الحقيقي الوحيد الذي أرى فيه امتداد وروح ۳۰ يونيو بما يحمله من أفكار وطموحات الدولة المدنية الحديثـة بجيـل مـن الشباب النقـي الـذي لـم تعرقله إختلافاتـه الايدلوجيه لتحقيق الهدف الأسمى لدوله وطنية، قائلا :" أرى جيل يتقلد المسئولية العامة من رحم هذا الكيان الذي اتمني أن يتسع ليكون البوطقه التي تخرج قيادات المستقبل في كل القطاعات".

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أنه لا سياسة بدون أحزاب، قائلا :" علينا أن تنشأ ديمقراطيتنا التي تناسبنـا بتـدريب شبابنا لإيجـاد تنافس عرضي للبناء يدعم الاستقرار"، مضيفا أن التنسيقية تخرج جيلاً لمصر يتناسب فكرياً مع مجتمعها وعمقها التاريخي في مؤسسات غير مصنعه أو مفروضه.

وأعلن صميدة، عن دعمه بأن تتوسع التنسيقية لتكون مدرسة سياسيه قادرة على إحداث تغيير ثقافي للمجتمع وتخرج كوادر تعود لاحزابهـا قيـادات تجتمع على الدولة الوطنية وتقود أحزابهـا بفكر المستقبل، مختتما قائلا :" لا أتجاوز الواقع في أن التنسيقية هي مستقبل القياده في مصر سواء كانت سياسية او تنفيذية".

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بمرور الذكرى الثالثة على تأسيس تنيسيقية شباب الأحزاب والساسيين، ونظمت فيه صالون سياسي يناقش تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة 3 سنوات على انطلاقها بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

وتتضمن مناقشات الصالون الذي أداره الإعلامي أحمد عبدالعصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

وشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما ناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية،ومستقبلها وخططها القادمة.