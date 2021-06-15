«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

أثارت تصرفات أسامة نبيه، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غضب العديد من اللاعبين الكبار في الفريق.

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة؛ وبفارق 14 نقطة عن الأهلي أقرب ملاحقيه.

وقالت مصادر داخل نادي الزمالك إن عددًا من لاعبي الفريق أبدوا استياءهم من الطريقة التي يعاملهم نبيه بها؛ إذ إنه يعنفهم أثناء المران بطريقة متعجرفة وتشبه التعامل مع اللاعبين الناشئين، رغم أن كل لاعبي الفريق دوليون مع منتخباتهم؛ وهو ما دفعهم لشكواه لقادة الفريق.