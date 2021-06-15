الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تستعرض جهودها في ملف مكافحة وعلاج الإدمان

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من التحديات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعمل العديد من المبادرات والبرامج للوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات.

وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن برنامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات  قامت بالعديد من الإنجازات نرصدها لكم في النقاط التالية :


المراكز العلاجية :

اكدت الوزارة أنه تمت زيادة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 12  إلى 26 مركزًا بزيادة قدرها 116 % وجار الإعداد لافتتاح 3 مراكز في محافظات بني سويف وسوهاج وقنا. كما تم إنشاء 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث، وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج. وبلغت أعداد المستفيدين  762,540 مريض.

الوقاية من الإدمان:

ولفتت الوزارة إلي أنه تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات في 25  ألف مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية، وتنفيذ 310  معسكرات شبابية، هذا بالإضافة إلى التوسع في روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، وإنشاء بيوت للتطوع في 4 جامعات.

المرصد الإعلامي:

وأكدت الوزارة إنشاء أول مرصد إعلامي متخصص لمتابعة الدراما المصرية التي تتناول قضية التدخين وتعاطي المخدرات وإبرام أول مدونة أخلاقية لصانعي الدراما.

الحملات الإعلامية:

وأوضحت أنه أسهمت الحملات الإعلامية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" في زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%، وشاهد الحملات بشكل تراكمي  162 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم اختيار الحملة من جانب الأمم المتحدة كإحدى الحملات النموذجية في مجال الوقاية من المخدرات وتمت ترجمتها إلى 5 لغات.

التعليم والوقاية من التعاطي:
واشارت إلى أنه تم إدماج مكون وقائي في 5 مناهج تعليمية في مرحلة ما قبل الجامعة، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 25 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و310 معسكرات شبابية.

وزارة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الإدمان جائحة كورونا المخدرات المراكز العلاجية

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