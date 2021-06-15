الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مسن سقط من أعلى عربة كارو بمركز المحمودية بالبحيرة

حادث سير
حادث سير

لقى مسن مصرعه إثر سقوطه من أعلى "عربة كارو" بدائرة مركز شرطة المحمودية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة المحمودية بلاغا من مستشفى المحمودية المركزي بوصول "محمد السيد رمضان الفقى" 60 سنة، مزارع، ومقيم بالمحمودية، جثة هامدة، ادعاء سقوطه من أعلى "عربة كارو"، بقرية 600 مركز المحمودية.

بالانتقال والفحص وسؤال أهلية المجني عليه قرروا أنه أثناء قيام المجنى عليه باستقلال سيارة كارو اختل توازنه وسقط أرضا، مما تسبب في إصابته ووفاته في الحال، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.

البحيرة الطريق الزراعي انقلاب سيارة النيابة العامة سيارة ملاكي

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