الخوف من الشعور بالوحدة.. 5 أسباب تبقى الناس فى علاقات سامة

كل علاقة مفردة لها مستوى من السمية، وفقًا للمعالجة النفسية جيني لوف طومسون التي تقول في حين أنه من الطبيعي أن يكون لديك ارتفاعات وانخفاضات في العلاقة، فمن الحكمة أيضًا معرفة متى حان وقت التخلي. لكن في كثير من الأحيان، يكون قول المغادرة أسهل من الفعل.



وفقًا لموقع " برايت سايد" رصد بعض الأسباب التي تجعل الناس يبقون في علاقات سامة وغير صحية.



1. الخوف من الشعور بالوحدة

فوفقًا لدراسة، فإن الخوف من أن تكون وحيدًا يمكن أن يجعل الناس يبقون في علاقات مدمرة ، لسبب بسيط هو أنه من "الأفضل" أن يكون لديك شريك غير كامل بدلاً من أن تكون أعزب. يمكن للمجتمع أحيانًا أن يجعل الناس يعتقدون أن كونهم عادبين أو "وحدهم" أمر سلبي - لكن في الواقع ، لا يوجد أي خطأ على الإطلاق في ذلك.



2. تدني احترام الذات

تشير الدراسات أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من تدني احترام الذات لديهم ميل للبقاء في علاقات غير صحية.

بعد التعرض لسوء المعاملة والسلوك السام لفترة طويلة ، قد يكون من السهل على الأشخاص الوقوع في فخ الاعتقاد بأنهم مخطئين في السلوكيات السامة لشريكهم. قد يؤدي تدني احترام الذات أيضًا إلى جعل الناس يتساءلون عن قيمتهم الخاصة وما الذي يقدمونه للعلاقة.

3. الشعور بالمسؤولية الشخصية تجاه الشريك وأفعاله.. بعد المواقف أو المواجهة غير السارة ، يقوم المعتدي أحيانًا بتغيير الوضع ويجعل شريكه يشعر بالذنب أو أنه مخطئ بطريقة ما ، على الرغم من أنه ليس كذلك. هذا هو المعروف باسم الغاز.



غالبًا ما يتطور هذا السلوك تدريجيًا ، مما يجعل من الصعب على الشخص إدراك حدوث ذلك. الشعور بالقلق والارتباك وعدم القدرة على الثقة بنفسك وأفعالك كلها علامات على الإنارة الغازية.

4. الإيمان بأن الأمور قد تتغير

كثير من الأشخاص الذين هم في علاقات سامة يظلون في بعض الأحيان لأنهم يحبون شريكهم ويعتقدون أن الأمور ستتحسن يومًا ما أو أنه يمكن إنقاذ العلاقة. قد يفترضون أيضًا أن السلوك غير الصحي لشريكهم هو نتيجة لظروف صعبة ، أو أنه يمكنهم بطريقة ما تغيير العلاقة من خلال كونهم شركاء أفضل. لكن في الواقع ، غالبًا ما يزداد السلوك سوءًا بمرور الوقت ويتضرر الناس أكثر فأكثر.

5. الخوف من الرفض

سبب آخر هو الرفض - فهم يبقون في علاقة غير صحية لأنهم خائفون من الرفض في المستقبل ، لذا فهم يتشبثون بشريكهم الحالي. قد يواجه الأشخاص الذين يخشون الرفض صعوبة في التعبير عن أنفسهم والتعبير عن أفكارهم والدفاع عن أنفسهم.