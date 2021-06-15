الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 أمور يمكنك القيام بها لزيادة الإنتاجية بداية كل أسبوع

زيادة الإنتاجية بداية
زيادة الإنتاجية بداية كل أسبوع

نحتاج في بعض الأوقات إلى طرق تجعلنا نزيد من فاعليه الإنتاجية الخاصة بنا، وتشجعنا على الاستمرار بالطريقة الصحيحة، مما يزيد الثقة بالنفس ويزيد لدينا  الحماس للاستمرار في العمل، وفى هذه السطور نوضح أمور لابد من القيام بها لزيادة الإنتاجية بداية كل أسبوع في العمل .


ـ إعطاء المكتب الخاص بك طاقة إيجابية 

لابد من اعطاء المكتب الخاص بك طاقة إيجابية من خلال تنظيفه واضفاء روح من الايجابية على سبيل المثال برواز يحمل صور أشخاص تحبها، مج يحمل شكل مبهج وغيرها من الأفكار التى من شأنها تسعدك وتشجع على العمل.


ـ اتباع روتين صحي في الصباح 

عليك عدم النزول من المنزل إلابعد الفطور من خلال إعداد افطار صحي شامل يحمل المزيد من العناصر الهامه والمفيدة لجسمك، هذا يمنحك الشعور بالراحة ويعطيك الطاقة التى تجعلك تستكمل تحديات يوم طويل.


ـ تحديد فترة الإنتاج 

لابد من تحديد فترة الانتاجية الخاصة بك وأن تحرص على البعد عن مشتتات الانتباه، والتركيز على العمل الصافي الذي يخلو من عدم التركيز من خلال الحرص على حل كافة المشاكل حولك، وتحديد قائمة بمهام اليوم، والحرص على عدم التخلي عنها ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.


ـ تحقيق أفضل النتائج 

العقل البشري يحتاج لراحة وهناك بعض الأشخاص تضغط نفسها من خلال العمل لساعات متواصلة دون راحة مع العلم أن الراحة ضرورية كل 40 دقيقة ثم العودة للعمل واخد راحة فاذا كانت باستطاعتك الفصل بين كل ساعة على الاقل وساعة أخرى في العمل يكون أفضل للإنتاجية.


ـ اختيار هدف أساسي 

لا تثقل كاهلك بمهام، تحتاج أكثر من يوم لإنجازها، بل أحرص على اختيار مهام متوافقة مع الوقت الذي أمامك لإنجازها، من الأفضل أن تضع هدف واحد أمامك وتركز على تحقيقه بطريقة فعالة.

امور تزيد من الانتاجيه خلال العمل امور تزيد من الانتاج خلال العمل اشياء لابد من الالتزام بها خلال انتاج العمل انتاجية العمل الانتاج خلال العمل

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

سعد الدين الهلالي يهاجم محمد حسين يعقوب: القاضي قدّم له فرصة عمره لكنه أضاعها

الباز: محمد حسين يعقوب سقط كدجال كبير داخل المحكمة.. ولا بد من معاقبته

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح

«مخاوف من صدام جديد».. مسيرة الأعلام بالقدس تثير غضب الفلسطينيين