5 أمور يمكنك القيام بها لزيادة الإنتاجية بداية كل أسبوع

نحتاج في بعض الأوقات إلى طرق تجعلنا نزيد من فاعليه الإنتاجية الخاصة بنا، وتشجعنا على الاستمرار بالطريقة الصحيحة، مما يزيد الثقة بالنفس ويزيد لدينا الحماس للاستمرار في العمل، وفى هذه السطور نوضح أمور لابد من القيام بها لزيادة الإنتاجية بداية كل أسبوع في العمل .



ـ إعطاء المكتب الخاص بك طاقة إيجابية

لابد من اعطاء المكتب الخاص بك طاقة إيجابية من خلال تنظيفه واضفاء روح من الايجابية على سبيل المثال برواز يحمل صور أشخاص تحبها، مج يحمل شكل مبهج وغيرها من الأفكار التى من شأنها تسعدك وتشجع على العمل.



ـ اتباع روتين صحي في الصباح

عليك عدم النزول من المنزل إلابعد الفطور من خلال إعداد افطار صحي شامل يحمل المزيد من العناصر الهامه والمفيدة لجسمك، هذا يمنحك الشعور بالراحة ويعطيك الطاقة التى تجعلك تستكمل تحديات يوم طويل.



ـ تحديد فترة الإنتاج

لابد من تحديد فترة الانتاجية الخاصة بك وأن تحرص على البعد عن مشتتات الانتباه، والتركيز على العمل الصافي الذي يخلو من عدم التركيز من خلال الحرص على حل كافة المشاكل حولك، وتحديد قائمة بمهام اليوم، والحرص على عدم التخلي عنها ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.



ـ تحقيق أفضل النتائج

العقل البشري يحتاج لراحة وهناك بعض الأشخاص تضغط نفسها من خلال العمل لساعات متواصلة دون راحة مع العلم أن الراحة ضرورية كل 40 دقيقة ثم العودة للعمل واخد راحة فاذا كانت باستطاعتك الفصل بين كل ساعة على الاقل وساعة أخرى في العمل يكون أفضل للإنتاجية.



ـ اختيار هدف أساسي

لا تثقل كاهلك بمهام، تحتاج أكثر من يوم لإنجازها، بل أحرص على اختيار مهام متوافقة مع الوقت الذي أمامك لإنجازها، من الأفضل أن تضع هدف واحد أمامك وتركز على تحقيقه بطريقة فعالة.