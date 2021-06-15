مناديل مبللة.. 6 أشياء لا بد الاحتفاظ بها في حقيبة سفرك

رصد موقع برايت سايد مجموعة من الأشياء لا بد من تحضيرها قبل تجهيز حقيبتك قبل السفر، خاصة في ظل الاحتياطات التي تفرضها عدة دول خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ومنها:

الكحول وأغطية الكراسي

لا بد أن ترفق في حقيبة سفرك الكحول وهو أمر لا غني عنه في هذه الأيام، إضافة إلى المناديل الخاصة به ما لا يقل عن 70% لاستخدامها لتنظيف المقابض وغيرها من الأمور كأماكن الجلوس وعند الذهاب للحمام، وأغطية للكراسي لمنع انتقال العدوى والجراثيم.



ماسكات احتياطية

بخلاف الماسك الخاص بك لا بد من تواجد ماسكات احتياطية معك في السفر، فمن الأفضل أن تحتفظ معك بأكثر من واحد احتياطي خاصة عند ساعات السفر الطويلة بالطيارة.

مناديل مبللة

من المهم أن تحتوي حقيبتك على مناديل مبللة للتخلص من البيكتريا والجراثيم ويكون الأمر سهل بالنسبة للتعقيم باستخدام المناديل المعقمة.



قفازات اليد البلاستيكية

كما نصح الموقع ضرورة أن تحتوي حقيبة السفر على قفزات يد بلاستيكية لاستخدامها أولاً بأول وغسل اليدين بطريقة جيدة ما لايقل عن 20 ثانية مع فرك اليدين باستمرار بالماء والصابون.

الفيتامينات والأطعمة الخفيفة

من الأفضل أن يتم مصاحبة الفيتامينات كفيتامين سي، والزنك، الحديد للحفاظ على صحتك وعدم انخفاض المناعة، بسبب احتياجك لهذه الفيتامينات داخل جسمك.بالإضافة لوجود الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية داخل الحقيبة إن أمكن خاصة في حالة استغراق وقت طويل في الرحلة.

المسكن

في حالة شعورك بالصداع الشديد نتيجة ركوب الطائرة أو شعورك بالدوخة يمكنك تناول مسكن، لكن بعد مراجعة طبيبك المعالج.