حجز النطق بالحكم على المتهمين في أحداث عنف سمالوط لـ يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على، حجز النطق بالحكم على 76 متهما فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

وانتهت المحكمة من سماع المرافعة عن باقى المتهمين فى اقتحام قسم شرطة سمالوط، الذين كان محكوما عليهم بأحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد على خلفية أحداث عنف وحرق قسم شرطة سمالوط ومبنى النيابة الإدارية ومحكمة سمالوط فى 14 أغسطس 2013.