«سعفان»: تحصيل مليار و496 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بدول العمل

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أن الوزارة نجحت من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل، سواء وديا أو عن طريق القضاء، بما قيمته بالجنيه المصري مليار و496 مليونا و535 ألفاً و328 جنيها، وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل 21 ألفا و723 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير 147 ألفا و223 فرصة عمل، والقيام بعقد 11 ألفا و168 اجتماعا مع الجاليات المصرية، بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل العمالة المصرية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، اليوم الثلاثاء، حيث استمعت فيه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن دور مكاتب التمثيل العمالي في تحصيل مستحقات المصريين والعمل على حل مشكلاتهم، وذلك بحضور النواب أميرة صابر أمين سر اللجنة، وسهام مصطفى قطب، وميرال جلال الهريدي، وسهام بشاي عبده حنين، مجدي جلال عاشور، وحنان عبده الشحات، وغادة غريب محمود، وإبراهيم جميل عويس، وهبة الله سامي، وجيهان محمد ابراهيم، ومحمد عزت القاضي، والدكتور عبدالله علي، والدكتورة آيات حسين علي ، وعلاء الدين عصام، وايلاريا سمير حارص، وأسماء سعد سليم ، وعبدالله لاشين.

في بداية اللقاء وجّه النائب رئيس اللجنة الشكر والتقدير للوزير على جهود الوزارة في الفترة الأخيرة وتمكنها من تحصيل مستحقات المصريين، وحل مشكلاتهم والرد على شكاواهم واستفساراتهم في العديد من الدول، متمنياً استمرار تقديم الدعم القانوني للعمالة المصرية من أبناء الوطن في دول العمل من قبل المكاتب العمالية التابعة للوزارة.