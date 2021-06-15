الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سعفان»: تحصيل مليار و496 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بدول العمل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أن الوزارة نجحت من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل، سواء وديا أو عن طريق القضاء، بما قيمته بالجنيه المصري مليار و496 مليونا و535 ألفاً و328 جنيها، وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل 21 ألفا و723 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير 147 ألفا و223 فرصة عمل، والقيام بعقد 11 ألفا و168 اجتماعا مع الجاليات المصرية، بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل العمالة المصرية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، اليوم الثلاثاء، حيث استمعت فيه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن دور مكاتب التمثيل العمالي في تحصيل مستحقات المصريين والعمل على حل مشكلاتهم، وذلك بحضور النواب أميرة صابر أمين سر اللجنة، وسهام مصطفى قطب، وميرال جلال الهريدي، وسهام بشاي عبده حنين، مجدي جلال عاشور، وحنان عبده الشحات، وغادة غريب محمود، وإبراهيم جميل عويس، وهبة الله سامي، وجيهان محمد ابراهيم، ومحمد عزت القاضي، والدكتور عبدالله علي، والدكتورة آيات حسين علي ، وعلاء الدين عصام، وايلاريا سمير حارص، وأسماء سعد سليم ، وعبدالله لاشين.

في بداية اللقاء وجّه النائب رئيس اللجنة الشكر والتقدير للوزير على جهود الوزارة في الفترة الأخيرة وتمكنها من تحصيل مستحقات المصريين، وحل مشكلاتهم والرد على شكاواهم واستفساراتهم في العديد من الدول، متمنياً استمرار تقديم الدعم القانوني للعمالة المصرية من أبناء الوطن في دول العمل من قبل المكاتب العمالية التابعة للوزارة.

وزير القوى العاملة محمد سعفان صاحب العمل العامل المصري الجاليات المصرية زيارات مواقع العمل

الأكثر قراءة

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نص شهادة محمد حسين يعقوب أمام الجنايات في قضية «داعش إمبابة» (صور)

محمد حسين يعقوب يطلب قراءة أقواله.. والقاضى: «تعلم الأصول»

«سيد قطب مش شيخ».. 7 تصريحات لمحمد حسين يعقوب فى «خلية داعش إمبابة»

«الأسطورة».. رونالدو يتربع على عرش «هدافى اليورو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة الأعلام الإسرائيلية تصل باب العمود في القدس وسقوط مصابين

«خدعة كولومبيا».. قصة التقاط عضو نادى إسرائيلى صورة مع محمد صلاح فى الإمارات

بقاء نتنياهو .. ما المزايا التي سيحصل عليها كرئيس المعارضة؟