أسامة العبد: القرآن الكريم حث على الوعى والإدراك

وجّه الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشكر للدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، لإقامته مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة"، واصفا إياه بالرجل الوطني الأصيل الذي أفنى حياته في خدمة وطنه.

وأضاف العبد، خلال كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر، أن الوعي قضية مهمة لتفادي الوقوع في الأخطاء التي لا يمكن إصلاحها، وبصفتي رجلا أزهريا تربيت على الوسطية والاعتدال، مضيفا أن القرآن حث على الوعي والإدراك.

واستشهد "العبد" بقوله تعالى: "وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، مؤكدا أن هذه الحواس ذكرت لبناء الوعي، والنبي، صلى الله عليه وسلم، حث على الوعي والفهم والإدراك.

وتابع: "صحة الفهم من أعظم نعم الله على عباده، ويجب أن نحافط على التكافل أيضا، ودفع المسافد والأضرار المادية والمعنوية".

وواصل العبد: "الوعي حالة من الإدراك التي تجمع بين العقل والمشاعر".

واختتم: "الوعى بداية النور الحقيقي للأمة، وأعداء الأمة يحاربون الأمة في وعيها، خاصة أن الوعى بقيمة الوطن وحقوقه يجعل الإنسان يقف كحائط صد لمن يحاول أن يهدم أو يخرب في جنبات الوطن".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، والجلسة الثانية تحت عنوان "المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة نموذجًا"، وفي الجلسة الثالثة بعنوان "الفن ودوره في بناء الوعي"، كما تأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان "الإعلام وصناعة الوعي"، ومن المقرر في نهاية المؤتمر عرض خلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.

ويشارك بالحديث كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، والدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وأيضا الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور على بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب والشاعر مدحت العدل، والأستاذ محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، وعماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب، وهاني لبيب، الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية، وخيرية البشلاوي، ناقدة فنية وكاتبة صحفية، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، وحسام فاروق، الكاتب الصحفي والأعلامي، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.