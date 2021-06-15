الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» توضح إجراءات التعامل مع العمالة غير المنتظمة

العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسـنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها أن اللجنة تقوم على عدة نقاط هى:-

- تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.
 - تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية.
 - حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
 - إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
 - وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
 - إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حيث تغطى المبادرة 42 ألف صياد على مسـتوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

وزيرة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية جائحة كورونا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برامج الحماية الاجتماعية رعاية العمالة غير المنتظمة

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