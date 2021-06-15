المصرية للاتصالات تستعد لإصدار فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021 للربع الثاني

تبدا الاربعاء 14 يوليو

فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021.. تستعد الشركة المصرية للاتصالات لاصدار فاتور التليفون الارضي للربع الثاني “ ابريل- يونيو 2021” ابتداء من يوم الاربعاء 14 يوليو المقبل، وفي هذه السطور تستعرض “الدستور” موعد اصدار الفاتورة وطرق السداد والاستعلام عنها.

بداية يبحث المواطنون عن مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضى خلال شهر يوليو 2021، ويعتبر فاتورة التليفون الأرضي واحدة من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشركة المصرية للاتصالات، لجميع العملاء، طبقًا للنظام الذي يتم تحديده من قبل العميل، من حيث تسديد قيمة الفاتورة سواء كانت سنوية أم ربع سنوية.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات we في إصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الأرضي المنزلي لشهر أبريل 2021 عن استهلاك 3 أشهر الماضية "ابريل و مايو ويونيو 2021" ابتدأ من 14 يوليو المقبل، على أن يتمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب لسداد في إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خدمة الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة والمتاحة على موقع الشركة سواء الاستعلام برقم التليفون أو رقم الحساب، فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021

يتم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من الاربعاء الموافق 14 يوليو 2021، من خلال الدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، على أن يتم سداد قيمة الفاتورة المستحقة اعتبارًا من نفس اليوم ولمدة شهر، على أن تبدأ فترة السماح اعتبارًا 15 أغسطس 2021 ولمدة شهر مع تحويل الخط استقبال فقط وتحميل العميل غرامة تأخير وبعد فترة السماح اعتبار من منتصف سبتمبر يتم قطع الحرارة عن الخط نهائيا ، ويتم الاستعلام من خلال رقم التليفون أو رقم الحساب.

رابط فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021

من أجل معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لا بد من اتباع الخطوات الرئيسية التالية والتي تتمثل في:

الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

https:billing.te.egar-EG

في حالة الاستعلام برقم التليفون يجب الضغط على الاستعلام برقم التليفون، ثم إدخال كود المحافظة، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.

في حالة الاستعلام برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.

10.22 مليون مشترك بالهاتف الثابت

في نفس السياق سجل عدد مشتركي الهاتف الثابت نحو 10.39 مليون مشترك بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 9.10 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي بنحو 14.14 % بارتفاع بلع نحو 1.29 مليون مشترك جديد ، وشهري 5.46 % بعد أن سجل نحو 9.85 مليون عميل في ديسمبر السابق عليه بعدد 540 ألف عميل خلال شهر واحد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم

في حين بلغ إجمالي سعة السنترالات في مصر نحو 24.85 مليون خط أرضي بنهاية يناير الماضي مقابل 24.89 مليون عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تراجع سنوي 0.14% وبمعدل نمو شهري 0.13%، في حين أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل نحو 7.77% في يناير الماضي مقابل 7.7% عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو شهري 0.45% وتراجع سنوي 0.04%.

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وسجل عدد السنترالات نحو 1511 سنترالا منها 1052 سنترالا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 88% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 10% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين.