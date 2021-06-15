تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط، الثلاثاء، 23 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30094 طن تشمل: 4935 طن رمل و1000 طن أسمنت معبأ و1795 طن فوسفات و5660 طن مولاس و5000 طن ملح و11704 طن كلينكر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33070 طن تشمل 1701 طن خشب زان و 11950 طن ذرة و 6115 طن فول و 1144 طن حديد و 12100 طن خرده.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 702 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و فاصوليا و فلفل و خرشوف و ورق عنب وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وفول وبرسيم وثوم وريحان وكركدية وكراوية وزيتون) وفواكه (برتقال و عنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وأمريكا وإنجلترا وألمانيا وسنغافورة وتايوان والهند وهولندا وإيطاليا، بينما بلغت الحاويات الوارد 13 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2941 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 91304 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28304 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ وعدد 3 قطار بعد أن فرغا عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية وشحن عدد 37 حاوية 40 قدم متجه إلى السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5407 شحنات في ميناء دمياط.