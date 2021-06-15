نائب «التنسيقية» يتفقد القافلة الطبية الموجهة لأهالي دار السلام

تفقد صباح اليوم، النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب إرادة جيل وبحضور رئيس الحي اللواء أيمن السعيد، القافلة الطبية التي تقدم خدماتها لأهالي دار السلام والبساتين، بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر للتنمية"، منذ الساعة العاشرة صباحًا، أمام مطحن الأكحل.

وحرص تيسير على التأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية المعلن عنها للأهالي، وهي خدمات الرمد، الأسنان، الباطنة، الأطفال، العظام، النظارات الطبية والتحاليل، بالإضافة إلى خصم 50% على التحاليل، ودعم مرضى عيادات الرمد والأسنان بكوبونات خصم.

وأعرب "مطر" عن سعادته بإقبال أهالي الحي للاستفادة من القافلة، مؤكدًا حرصه الدائم على توفير كل السبل الممكنة لرفع المشقة عن المواطنين وخدمتهم، بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

«صحة تنسيقية الأحزاب» تعقد اجتماعها بتشكيلها الجديد

وعقدت لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد، حيث رحب أمين سر اللجنة الدكتور رامي عبد الباقي، بالأعضاء الجدد وعرض خطة اللجنة، متضمنًا ما تم الانتهاء منه وأهداف اللجنة المستقبلية.

كما جرى تقسيم المهام الداخلية على أعضاء اللجنة حسب تخصصات كوادر اللجنة، وتمت مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية خاصةً المتعلقة بالصحة، وما دار في لقاء اللجنة الأخير مع النقابة العامة للأطباء بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة لبحث نتائج اللقاء وما توصل إليه الاجتماع.

حضر الاجتماع الدكتور محمد غنيم أمين سر مساعد اللجنة، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد أبو النور، الدكتور محمد عز الرجال، و الدكتور محمد عبدالجليل، على هامش الاجتماع تم استضافة الصيدلي مرقص مدحت، المدرس المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية والاستماع إلى مقترحه الخاص بتحسين أوضاع مرضى الجذام بمصر.

في نهاية الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبر جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للتنسيقية، كما وعدوا ببذل كافة الجهود في سبيل استمرار نجاح الكيان العظيم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

النائب محمد تيسير مطر يتفقد قافلة طبية

النائب محمد تيسير مطر يتفقد قافلة طبية

النائب محمد تيسير مطر يتفقد قافلة طبية

النائب محمد تيسير مطر يتفقد قافلة طبية

النائب محمد تيسير مطر يتفقد قافلة طبية