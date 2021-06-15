«تعليم الإسكندرية»: 24 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 90 لجنة

أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لانعقاد امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين الفرعية بوسط الإسكندرية، بحضور فكري عبد السلام، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، واعضاء النقابة، وصحفيو الإسكندرية.

أضاف أن عدد المتقدمين لامتحانات للدبلومات الفنية بمحافظة الإسكندرية، 24665 طالب وطالبة تتم في 90لجنة، تشمل 39 تعليم فني صناعي، 45 لجنة تجاري وفندقي، و6لجان زراعي.

وتابع أن عدد الطلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 14طالب في اللجنة مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية توفير الكحول والكمامات وتوزيعه على اللجان، وتوفير غرفة للعزل بكل مدرسة، موضحًا أنه تم تجهيز 32 استراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية، تتضمن 14 استراحة للسيدات، و18استراحة للرجال، على مستوي محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الامتحانات سوف تبدأ السبت القادم 19يونيو، ويتم انتهاء الامتحانات في أول يوليو القادم.

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