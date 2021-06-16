أجبر أمريكا على حظر استيراد الكلاب من 113 دولة.. معلومات عن داء الكلب

أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية، حظر استيراد الكلاب من 113 دولة لمدة عام على ، بسبب مخاوف من داء الكلب.

وينطبق الحظر على جميع الكلاب، بما في ذلك كلاب الدعم العاطفي، والتي كانت توجد في أي دولة ترتفع فيها مخاطر وجود داء الكلب، خلال الأشهر الستة الماضية.

“الدستور” ترصد في التقرير التالي معلومات عن داء الكلب الذي تخشاه أمريكا.

يقول الدكتور مفرح يعقوب، أستاذ علم الفيروسات، إن داء الكلب هو مرض فيروسي يسبب التهاب حاد في الدماغ ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار .

ويؤكد يعقوب لـ"الدستور"، أن داء الكلب ينتقل من الحيوان للإنسان من خلال "عضة" ويؤدي للوفاة، موضحا أنه مرض حيواني المنشأ أي أنه ينتقل من فصيلة إلى أخرى، من الكلاب إلى الإنسان مثلاً وينتقل غالباً عن طريق عضة من الحيوان المصاب.

وأشار أستاذ الفيروسات إلى أن داء الكلب يؤدي للوفاة عندما يصيب الإنسان بمجرد ظهور الأعراض، إلا في حال تلقيه الوقاية اللازمة ضد المرض، وهو يصيب الجهاز العصبي المركزي ما يؤدي إلى إصابة الدماغ بالمرض.

ويوضح مفرح يعقوب الطريقة التي ينتقل بها الفيروس قائلا: “ينتقل فيروس داء الكلب إلى الدماغ عبر الأعصاب المحيطية، وغالباً ما تستغرق فترة حضانة المرض عدة أشهر حسب مسافة وصول الفيروس للجهاز العصبي المركزي، تبدأ الأعراض بالظهور بمجرد وصول الفيروس للجهاز العصبي المركزي ولا يمكن معالجة العدوى ويؤدي غالباً إلى الوفاة خلال بضعة أيام".

أعراض داء الكلب

يؤكد أستاذ الفيروسات أن الأعراض المبكرة لداء الكلب هي الشعور بالضيق، الصداع والحمى التي تتزايد لتتحول إلى ألم حاد، حركات عنيفة وتهيّج لا إرادي، والاكتئاب والخوف من الماء

وينتاب المريض في النهاية نوبات من الجنون والخمول، ما يؤدي إلى غيبوبة، وعادة ما يكون السبب الرئيسي للوفاة هو قصور التنفس.

يذكر أن داء الكلب يتسبب في وفاة 55 ألف شخص تقريباً في جميع أنحاء العالم، 95% منهم في آسيا وإفريقيا.