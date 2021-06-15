الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجبالي»: تطوير المطاحن لتحسين جودة الرغيف المدعم

صوامع القمح
صوامع القمح

كشف  محمد الجبالي رئيس مطاحن مصر الوسطى، التابعة لوزارة  التموين والتجارة الداخلية إنه يتم تنفيذ خطة لتطوير المطاحن، بهدف رفع مستوى خدمات سلاسل إنتاج الخبز، لتحسين جودة الرغيف المدعم، مؤكدا أنه كان من الضروري إعادة تأهيل المطاحن لرفع مستوى الخدمات، وجودة المنتجات التي تقدمها وزارة التموين.

وأضاف الجبالي أن خطة تطوير المطاحن جاءت في إطار خطة التطوير الشامله، حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز المدعم ، مشددا أن مصر لديها الآن قدرة طحن تكفي احتياجات الجمهورية بالكامل.

أخبار التموين إدارة الرقابة التموينية تطوير المطاحن المطاحن المخابز مطاحن مصر الوسطى

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