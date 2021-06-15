مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

تبدأ الخميس 1 يوليو

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021.. تستعد الهيئة القومية للبريد لبدء صرف معاشات شهر يوليو 2021 اعتبارًا من الخميس 1 يوليو كمن خلال إتاحة الصرف من ماكينات (ATM)، بالتزامن مع نشر جدول مواعيد صرف معاشات يوليو المقبل والتي تبدا من يوم السبت 3 يوليو بمكاتب البريد ، إضافة إلى صرف المستحقات الشهرية والزيادة السنوية للمتقاعدين للعلاوات الخمس 2021.

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021

ومن المقرر توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح وفق جدول زمني لموعد صرف معاشات يوليو 2021 وتم تخصيص يومي السبت والاحد 3 و4 يوليو للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 يوليو 2021، على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الاربعاء والخميس 7 و8 يوليو علي ان يتم تخصيص يومي السبت والاحد 10 و11 يوليو لمن تخلف عن مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 خلال الأيام السابقة.

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من جانبه، أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد، في تصريحات لـ«الدستور» أنه جرى تقسيم عملية صرف معاشات شهر يوليو 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم خلال الأشهر السابقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي "ATM"، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول يونيو المقبل وتقدر تكلفة صرف المعاشات والدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس بنحو 25 مليار جنيه.

الإجراءات الوقائية خلال صرف معاشات شهر يوليو 2021

وأضاف أنه جار الاستعدادات النهائية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية أصحاب المعاشات والعاملين بالمكاتب، من تداعيات الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد أثناء عملية صرف معاشات شهر يوليو 2021.

وأشار إلى أنه يجري تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم مع الالتزام بالمسابقات الآمنة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، أثناء عمليات الصرف ومع اتباع جميع الإجراءات السابقة في هذا الشأن.

صرف معاشات شهر يوليو 2021 لـ 10 ملايين مستفيد

يذكر أنه يصل عدد مستحقي المعاشات لشهر يوليو 2021 نحو 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، تسهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 5.5 ملايين منها والباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.

تخصيص كارت ميزة مجانًا لأصحاب المعاشات

فقد أعلنت الهيئة تطبيق حزمة إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر يوليو2021 ومن المقرر أن يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ صرف هيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.

سيارات مجهزة لتطعيم أصحاب المعاشات اختياريا بلقاحات كورونا

وأكدت وزارة الصحة أهمية توفير سيارات مجهزة أمام فروع ومكاتب البريد وفروع البنوك وهيئة التأمينات والمعاشات تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات، ويتم ذلك بدءًا من صرف معاش يوليو المقبل توفير اللقاحات لهم، وذلك من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.