10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مزرعة نخيل في الوادي الجديد (فيديو وصور)

تحاول قوات الحماية المدنية، السيطرة على حريق شب في مزرعة نخيل بقرية الجديدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، ودفعت بـ10 إطفاء و10 سيارات فنطاس مياه إلى موقع الحريق.

حريق مزرعة نخيل في الوادي الجديد

وشب حريق هائل في مزرعة نخيل بقرية الجديدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

حريق مزرعة نخيل في الوادي الجديد

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بإحدى مزارع النخيل بمنطقة الجوسق بقرية الجديدة، التابعة للمحافظة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية في محاولة للسيطرة عليه قبل وصوله إلى المنازل القريبة من المزارع.