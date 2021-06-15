غدًا.. محافظ دمياط يستقبل لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب

أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، أن لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، تزور غدًا المحافظة؛ للقيام بجولة تشمل عدداً من المشروعات التنموية والخدمية.

أشار المحافظ إلى أن الجولة ستشمل عددًا من المشروعات القومية التي أقيمت في عهد الرئيس السيسي، وتشمل المنطقة الصناعية وزيارة عدداً من المصانع الكبري، وكذلك الأسواق المتطورة، ومكاتب خدمة المواطنين المميكنة، ومشروعات الإسكان، وعدداً من الحدائق المطورة ضمن مشروع حدائق بلا أسوار، وغيرها من المشروعات.

يستقبل اللواء عادل الغضبان أعضاء اللجنة بالديوان العام، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمراً صحفياً، لعرض عدداً من المشروعات، وكذلك طرح رؤية المحافظة خلال الفترة المُقبلة.